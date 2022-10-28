Чеченский командир призвал безработных отправиться на фронт

28 октября 2022, 22:11

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Заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом отправиться на Украину, чтобы защищать Чечню.

Как писал "Кавказский узел", в управлениях и отделах МВД по Чечне свободны 414 мест, следует из опубликованного в сентябре перечня вакансий. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину. Жители Чечни должны "стоять в очередях" и массово записываться добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил 25 октября глава республики Рамзан Кадыров. Требование массовой мобилизации он объяснил необходимостью противостоять распространению западных ценностей и практике однополых браков.

6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

Заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике Бислан Чабаев обратился к чеченской молодежи, призвав тех, у кого нет работы, вступить в их подразделение, сообщило сегодня ИА "Грозный-информ" в своем Instagram*-паблике, опубликовав видеозапись обращения Чабаева.

"Это обращение к нашей молодежи дома, мужчинам, парням. К (тем), которые без работы, шастают без дела. Есть рабочие места, сколько угодно", - сказал он, отметив, что сотрудники обеспечены обмундированием, питанием, зарплатой, следует из видео, которое перевел "Кавказский узел".

Он призвал молодых людей "поехать в Украину" защищать Чечню, подчеркнув, что не стоит бояться смерти. "Вот некоторые говорят же: "Я не хочу поехать на Украину и умереть". Это не мужской разговор. Я там был дважды. Там ничего страшного нет. Не обязательно человек, попавший на Украину, должен умереть", - сказал Чабаев.

С начала этой недели в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены, заявил 27 октября Рамзан Кадыров. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

Обращение Чабаева разместил в своем Telegram-канале министр печати Чечни Ахмед Дудаев. "Наши братья общаются к жителям республики, в частности к молодым людям, которые нигде не работают и растрачивают жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что в июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры в Чечне. В частности, 16 июня в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти замену им. Желающим было предложено обратиться лично к имаму, поскольку он получил указание подготовить 30 новобранцев в полицию из числа жителей района.

Участие чеченских имамов в рекрутинге силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Ситуация необычная, поскольку ранее жителям Чечни было сложно устроиться на работу в силовые структуры, отметил, в частности, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Наверняка там не хватает людей, но при всем этом у чеченской власти достаточно резерва, чтобы в полиции и Росгвардии были "свои в доску" преданные люди. И здесь это уловка, если даже месяц он прослужит в полиции — это резерв, потом уже в последующей перспективе, если спецоперация на Украине затянется, они должны будут принять в ней участие", - сказал он.

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