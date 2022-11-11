Кадыров рапортовал об отправке группы бойцов на Украину

11 ноября 2022, 18:00

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Новая партия добровольцев отправилась в зону военной операции на Украине, все они прошли подготовку в Российском университете спецназа, отчитался сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. Подготовка к участию в боях продлилась десять дней, сообщил один из добровольцев.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 30, 23 и 21 октября, не называя число отправленных бойцов. 10 октября Кадыров сообщил, что более 200 добровольцев отправились из аэропорта Грозного на Украину, а 7 октября опубликовал видео о том, что наряду с добровольцами на Украину отправились бойцы отряда спецназа "Ахмат".

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 добровольцев из числа жителей Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня об отправке новой группы добровольцев в зону проведения военной операции на Украине.

"Ребята прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа. Кроме того, добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближённых к реальной боевой обстановке", - написал он в своем Telegram-канале.

В составе группы - в том числе добровольцы из Волгоградской области, Ставропольского края, Амурской области, Бурятии, следует из опубликованного в Telegram-канале Кадырова видео. Доброволец из Ставрополья, в частности, сообщил на видео, что подготовка в Российском университете спецназа продлилась десять дней, другой доброволец указал, что она проводилась "неполные две недели".

Военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки для участия в спецоперации. 10 дней подготовки достаточно лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал военный эксперт Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация. В тот же день заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Асхаб Накаев.

Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

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