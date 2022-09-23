Юристы объяснили противоречие заявления Кадырова указу Путина о мобилизации

23 сентября 2022, 15:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров не нарушил указ президента, отказавшись проводить в Чечне мобилизацию, поскольку частичная мобилизация не предусматривает призыв всех военнообязанных, а глава Чечни регулярно отчитывался об отправке бойцов на Украину, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Мобилизация в Чечне проводиться не будет, подтвердил слова Кадырова военком республики.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября ГТРК "Грозный" сообщила в телесюжете о совещании Рамзана Кадырова с оперштабом, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет, так как, по словам Кадырова, за время военной операции регион перевыполнил план в три раза. Сам Кадыров в своем Telegram-канале написал, что план призыва в Чечне перевыполнен, но не сообщил о том, что частичной мобилизации в республике не будет.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу.

Частичная мобилизация может проводиться не во всех регионах России, указал директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко. "Да, такое право глава Чечни имеет, поскольку мобилизация частичная, и она может проводиться не во всех регионах России, и на военную службу призываются не все, кто в запасе, а какая-то категория представителей запаса. В запасе десятки миллионов граждан, но призываются, как говорят власти, 300 тысяч. Это количество, конечно, потом будет увеличено, но тем не менее указанные условия дают главе Чечни [возможность] не проводить частичную мобилизацию в своем субъекте", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отправка большого числа бойцов еще до частичной мобилизации также может быть основанием для заявления Кадырова, отметил Сергей Кривенко. Кроме того, проблема может быть в недостаточном числе военнообязанных. "Это тоже дает право не проводить частичную мобилизацию", - подчеркнул он.

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил, что с начала военной операции из Чечни на Украину направлено более 5000 добровольцев. После этого Кадыров несколько раз сообщал об отправке добровольцев, не указывая их число. К середине сентября Чечня стала главным поставщиком бойцов на Украину, указали военные эксперты Василий Дандыкин и Геннадий Гудков. Военный эксперт Александр Храмчихин возразил, что Чечня не выделяется на фоне других регионов по численности отправленных бойцов.

При этом, по словам Кривенко, вопрос непроведения частичной мобилизации должен быть согласован с министерством обороны. "Этот вопрос руководители субъекта согласовывают с представителями Минобороны. И если не будет указа [...] о проведении частичной мобилизации [в Чечне], то этот процесс обойдет стороной этот регион. До того момента, пока не будет объявлена всеобщая мобилизация", - отметил Кривенко.

Схожее мнение высказал юрист Артем Мугунянц. "Мобилизация в России частичная, не всеобщая. То есть не всех призывают на службу, а тех, кого надо для набора 300 тысяч. А если мы еще и вспомним, что ранее Рамзан Кадыров в Чечне самостоятельно проводил самомобилизацию, то поймем, что за это время он набрал то количество людей, которое ему необходимо по плану", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Указ президента обязателен для всех, но если "план" выполнен, то главы субъектов могут не проводить частичную мобилизацию, добавил Артем Мугунянц. "Кадыров в данной ситуации не может игнорировать указ президента. Но ввиду того, что он его же фактически выполнил, он может не набирать людей. Правовых последствий в его действиях нет благодаря тому, что он заранее выполнил то, что требуется указом Путина", - пояснил юрист.

Московский юрист Евгений Черноусов также считает, что Рамзан Кадыров не нарушает указ Путина. "Будь это всеобщей мобилизацией, набор людей был бы обязателен также для главы Чечни. Но так как призывается определенная категория людей, и мобилизация пока еще частичная, то он может не проводить ее, при этом не нарушая указ президента. Допустим, в каком-то регионе нет танкистов, связистов, водителей и так далее, или тех, кто были, уже отправили туда. Здесь набор будет завершён по этим причинам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Речь не идет об отмене или невыполнении Кадыровым указа Путина, подчеркнул юрист. "Он не может не выполнять указы Путина. Он их уже выполнил, судя по [заявленному] количеству отправленных на Украину жителей Чечни. Здесь уже на первую роль выходит количество жителей в каждом регионе. Если план выполнен, значит, можно подождать, пока будет объявлена всеобщая мобилизация", - отметил Евгений Черноусов.

Военком Чечни объяснил отказ от мобилизации, повторив тезисы Кадырова

Чечни не коснется частичная мобилизация, поскольку регион "заранее выполнил и перевыполнил поставленную задачу", сообщил информагентству "Грозный-информ" военный комиссар республики Турпал-Али Есимбиев.

"Нас этот этап не коснется, поскольку мероприятия по частичной мобилизации в Чеченской Республике заранее выполнены и в тройном объеме. Среди субъектов СКФО и ЮФО мы единственные, кто завершил поставленную задачу добросовестно, без срывов и в полном объеме", - сказал он.

По его словам, сейчас в Донбассе дислоцированы более 4500 военнослужащих из Чечни, а в самой республике насчитывается свыше 10 тысяч резервистов, информирует сегодня агентство.

На совещании оперштаба 22 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в республике мобилизация была начата ещё 24 февраля. "Исходя из этого, много работы провели. У нас в боевых действиях участие принимали за 20 тысяч человек. Нам сегодня какое поручение дали по набору людей, военком, резервисты? Вкратце расскажи нам", - перевел "Кавказский узел" слова Кадырова, обращенные к Турпал-Али Есимбиеву.

"По сегодняшний день по указаниям [Москвы о мобилизации] мы не востребованы. Мы выполнили это мероприятие, которое от нас требовали. Мы на 254% перевыполнили. Во главе с замминистра обороны РФ в Пятигорске было совещание, и там озвучивали", - ответил главе Чечни военком. На сайте главы и правительства Чечни по состоянию на 15.30 мск не опубликован указ о частичной мобилизации в республике.

Напомним, Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Минобороны России. Так, 11 сентября он упрекнул ведомство в ошибках, допущенных в Харьковской области, и выразил готовность объяснить руководству страны и министерству обороны реальную ситуацию на Украине, если не будет изменена стратегия военной операции. 15 сентября Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, заявил 15 сентября глава Чечни. Он предложил главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Заявлениями о необходимости самомобилизации Кадыров пытается примерить на себя функции министра обороны и в очередной раз продемонстрировать лояльность Путину, однако "бежит впереди паровоза", предположили Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко.

За что критикует Министерство обороны Рамзан Кадыров, как встречают его инициативу о самомобилизации и что по этим поводам думает Кремль, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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