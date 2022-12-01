Добровольцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова 01.12.2022, https://t.me/RKadyrov_95/3162

01 декабря 2022, 23:15

Кадыров отчитался об отправке на Украину новой группы добровольцев

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Очередная группа добровольцев после краткого курса подготовки в Российском университете спецназа отправлена из аэропорта Грозного на Украину, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 27 ноября, 19 и 11 ноября, в обоих случаях не называя числа отправленных бойцов. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции".

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции побывали на Украине более 20 тысяч чеченских бойцов, более 9000 находятся там.

Из аэропорта Грозного после краткого курса обучения в Российском университете спецназа на Украину отправилась очередная группа добровольцев. Бойцов в аэропорту проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов, глава МВД Чечни Руслан Алханов, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

На видео, приложенном к публикации, два добровольца сообщили, что приехали в Чечню из Краснодарского края и Новосибирской области. Житель Кубани рассказал, что уже не первый раз отправляется для участия в военной операции, также повторно едет на Украину и еще один доброволец, который не рассказал, из какого региона он прибыл.

Как следует из видео, на построении присутствовали не мене сотни экипированных бойцов, у некоторых из них на груди таблички с надписью "Бугор". Сколько человек вошли в отправленную группу, Рамзан Кадыров не сообщил.

"Кавказский узел" также писал, что с середины июля силовики в Чечне сменили шевроны – вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их форме появились надписи "На Киев". 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Рамзан Кадыров назвал папу римского жертвой пропаганды", "Юристы и кавказовед сочли декларативным признание чеченского полка террористической организацией", "Кадыров привез к Путину мать силовиков Агуевых".

Автор: "Кавказский узел"

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