Кадыровцы надели шевроны "На Киев"

26 июля 2022, 17:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шевроны с надписью "На Киев" появились на спинах чеченских силовиков. Новая форма используется с 18 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Силовики в Чечне сменили шевроны – теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи "На Киев". Изменения произошли в начале прошлой недели. "С 18 июля в городе замечают – практически все силовики носят эту надпись на спине", – сообщил изданию "Кавказ.Реалии"* источник в правоохранительных органах.

На сайте издания опубликовано видео, на котором, как утверждается, силовики из полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова идут в форме с такими шевронами. Подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других, отмечается в публикации. Видеозапись также опубликована сегодня на YouTube-канале Activatica.

В YouTube-канале "Zлые Шахтеры", 25 июля опубликовано видео построения, как утверждается, полка "Ахмат", на спинах у силовиков видны надписи "На Киев".

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года на пресс-конференции Кадыров заявил о необходимости и готовности присоединить Украину. "Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. (...) По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране", - заявил он тогда.

14 февраля Кадыров сделал еще одно заявление, в котором указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все, что от него зависит, для избежания кровопролития и установления мира. "Будьте благоразумны, господин Зеленский", - заявил глава Чечни.

После начала военной операции советы президенту Украины продолжились. "Хочу дать совет пока действующему президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорей позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, попросил извинений", - сказал глава Чечни на митинге в Грозном 25 февраля.

3 марта в своем Telegram-канале он порекомендовал Зеленскому "одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". "Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны", - сказал Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 4 июля публикует в соцсети серии "сериала" "Приключения Зеленского", высмеивающего президента Украины Владимира Зеленского. В съемках роликов принял участие сам глава Чечни. В одном из роликов Кадыров заставляет актера, играющего роль Зеленского, подписать акт о капитуляции Украины и сказать: "Ахмат - сила", а во втором - отказывается принять его в состав батальона "Ахмат". Кадыров, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, указали пользователи сети. Кто стоит за созданием этих видео, как Кадыров повышает свою популярность в соцсетях и помогут ли ему в этом пародийные ролики, говорится в справке "Кавказского узла" "Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.