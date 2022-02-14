Кадыров после замечаний Кремля смягчил риторику по Украине

14 февраля 2022, 18:20

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил сегодня с новым заявлением по Украине, заметно смягчив тон высказываний в сравнении с предыдущими своими словами о необходимости "забрать Украину", на которые отреагировал Кремль.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года глава Чечни на пресс-конференции заявил, что украинский вопрос – это его уровень и что если бы ему поручили, он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента России после этого напомнил, что внешняя политика государства - прерогатива Путина. Кадыров в ответ назвал слова об Украине своей личной позицией. Кадыров годами позволяет себе высказываться по вопросам внешней политики России, в том числе на тему Украины, вопреки заявлениям Кремля о необходимости субординации в таких вопросах, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня глава Чечни опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях "Вконтакте", Instagram и Telegram заявление по поводу Украины, в котором заметно смягчил свою риторику и тон высказываний. Начал Кадыров с того, что выражает лишь свое личное мнение. "Чтобы не давать повода моим недоброжелателям для истерии на предмет того, что я выхожу за рамки своих полномочий, официально заявляю - это мое личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова", - написал он.

Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского к благоразумию. "Сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе - первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!" - отметил Кадыров.

Вторую часть обращения Кадыров адресовал украинскому народу. "Я люблю Украину и её добрый народ", - заявил он, добавив, что русские и украинцы -" один славянский народ, с общей историей, культурой и религией".

Дмитрий Песков и ранее указывал на то, что у Кадырова нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Такое заявление было, в частности, сделано после того, как глава Чечни в октябре 2020 года выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Но после слов Пескова Кадыров вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров – единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Советы Кремлю по поводу Украины и других стран Кадыров давал и ранее. Так, в декабре 2009 года глава Чечни заявил, что Грузия и Украина являются болезнью России, которую нужно искоренить. "Грузия, Южная Осетия, Украина — все это будет продолжаться и продолжаться. Это частная болезнь России. Почему мы должны всегда страдать, если мы можем ликвидировать эту проблему? Мы великая страна, у нас есть все: армия, технологии. Мы должны атаковать", — заявил Кадыров в интервью Reuters.