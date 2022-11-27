Кадыров рапортовал об отправке на Украину очередной группы добровольцев

27 ноября 2022, 19:55

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Из аэропорта Грозного отправилась на Украину очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отчитался сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 19 ноября и 11 ноября, в обоих случаях не называя числа отправленных бойцов. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции".

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции побывали на Украине более 20 тысяч чеченских бойцов, более 9000 находятся там.

Из Грозного на Украину отправлена очередная группа добровольцев для участия в военной операции. Бойцов в аэропорту проводили глава МВД Чечни Руслан Алханов и его заместитель, начальник полиции Чечни Аслан Ирасханов, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, отметив, что бойцы отправились на Украину еще 25 ноября.

"По моему поручению для этой категории людей созданы все условия для их тщательной боевой подготовки и оснащения. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им даже дорогу до Грозного. Уже прибыв в республику, они проходят качественную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа у лучших инструкторов. Зная об этом, к нам приезжают добровольцы со всех уголков нашей страны", - написал Рамзан Кадыров.

На видео, которым проиллюстрирована публикация, два добровольца сообщают, что приехали в Чечню из Сургута и Орла. В кадрах ролика показаны не менее сотни экипированных бойцов. Сколько человек вошли в отправленную группу, Рамзан Кадыров не сообщил.

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