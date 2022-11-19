Добровольцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 19.11.22, https://t.me/RKadyrov_95/3129

19 ноября 2022, 20:33

Кадыров отчитался о подготовке и отправке группы добровольцев на Украину

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в зону боевых действий после подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров, назвав добровольческие отряды "основной движущей силой" военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 11 ноября, не называя числа отправленных бойцов. 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украине побывали более 20 тысяч чеченских бойцов, 9029 находятся там.

Сегодня в зону боевых действий отправилась очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Численность отправленной группы глава Чечни не указал.

"Для получения соответствующих навыков и последующего участия в [военной операции] сюда регулярно прибывают молодые люди со всех уголков нашей необъятной Родины", - написал он, добавив, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором перед выстроенными бойцами выступает Магомед Даудов. На кадрах показаны не менее сотни бойцов. Несколько добровольцев на видео сообщили, что приехали в Чечню из Москвы, Пермского края, Астраханской области, Иркутска и Воронежа.

52-летний мужчина на видео представился жителем Курчалоевского района Чечни. "Мои все друзья, родственники там... Я не считаю себя таким старым, чтобы сидеть дома и смотреть, как они там, мне стыдно", - сказал он в ролике, опубликованном Кадыровым.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация, и в тот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Асхаб Накаев.

Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

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Примечание:

"Кадыров похвалился молитвами детей Чечни за успех военной операции", "Малый хадж обещан семьям погибших на Украине жителей Чечни", "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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