Кадыров объявил о готовности чеченских бойцов штурмовать любой город

28 июля 2022, 14:00

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Чеченские бойцы готовы штурмовать любой населенный пункт по приказу Владимира Путина, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля стало известно, что шевроны с надписью "На Киев" появились на форме чеченских силовиков. Новая форма используется с 18 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

14 июля Рамзан Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", - сказал Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". Эта угроза прозвучала через четыре дня после того, как Кадыров заявил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину. 23 июля Кадыров опубликовал проповедь своего советника по религиозным делам, который связал участие в военной операции на Украине с обязанностями мусульман.

Чеченские бойцы "по первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина" готовы "взять штурмом любой населенный пункт", заявил сегодня Рамзан Кадыров. "Будет команда - будет результат. Это неопровержимый факт", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, с начала военной операции на Украине Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Также он неоднократно озвучивал призыв к крупномасштабным боевым действиям. 29 марта Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками по поводу спецоперации на Украине, призвал их умирать на пути джихада.

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