Дудаев рассказал украинским пленным о целях военной операции

11 февраля 2023, 22:35

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Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев провел беседу о вере и религии с украинскими пленными, в ходе которой демонстрировал им кадры гей-парада в Киеве и объяснял, что целью военной операции России на Украине является противодействие "западной идеологии" и "нетрадиционным ценностям".

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров в сентябре побеседовал с тремя украинскими военнопленными, которые были оставлены в Грозный по решению детей главы Чечни. Юристы указали тогда, что если видео встречи главы Чечни с украинскими пленными записано без их согласия, то это нарушает права военнопленных, а перевозка пленных недопустима без сопровождения военной полиции.

Запись беседы главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева с двумя украинскими военнопленными опубликовал сегодня Telegram-канал "Грозный Информ". Дудаев спросил пленных, верующие ли они. Оба пленных ответили утвердительно. Тогда Дудаев сказал пленным, что цель операции России на Украине - защита нравственных ценностей и религии. В этой связи чиновник упомянул о сожжении Корана в Дании и Швеции.

Дудаев заявил также пленным о "насаждении нетрадиционных ценностей", сопровождая свои слова кадрами гей-парада в Киеве, которые показал пленным на своем планшете. "Мы не приемлем западную идеологию ни в каком виде. Не хотим, чтобы нетрадиционные ценности коснулись жителей России", - заявил Дудаев

В ходе беседы, которая продолжалась 1 час и 25 минут, пленные преимущественно молчали, а на вопросы Дудаева отвечали односложно. Из видео не ясно, где именно происходила беседа - в Чечне или в другом регионе. Но видно, что встреча прошла в большом кабинете, пленные сидели на диване. В ходе беседы Дудаев постоянно апеллировал к тому, что пленные заявили о своей православной вере, подталкивая их к мысли, что для них "западные ценности" также должны быть неприемлемы.

Вопросы веры поднимались и в беседе украинского муфтия Айдера Рустемова с военнопленными из Чечни. В частности, муфтий поинтересовался, почему в Чечне называют военную операцию на Украине джихадом. Это видео вызвало гнев Рамзана Кадырова, который призвал участников беседы из Чечни после освобождения из плена вновь отправится на Украину и наказать муфтия. Айдер Рустемов счел реальными угрозы Кадырова.

Власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. Так, 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо. Глава Чечни Рамзан Кадыров также неоднократно призывал мусульман на джихад. В частности, 25 октября 2022 года он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

30 сентября глава Чечни отчитался об отправке на Украину очередной группы добровольцев. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, по словам Кадырова, напомнил "об истинных целях и мотивах проводимой СВО". Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций", следует из видео и сообщения в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

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