Видео беседы украинских пленных с Кадыровым вызвало вопросы у юристов

20 октября 2022, 19:14

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Если видео встречи главы Чечни с украинскими пленными записано без их согласия, то это нарушает права военнопленных, а перевозка пленных недопустима без сопровождения военной полиции, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", трое украинских военнопленных доставлены в Грозный по решению несовершеннолетних детей главы Чечни, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Сюжет о встрече Рамзана Кадырова с украинскими пленными был опубликовано на сайте "Вестей". Как следует из видео, троих пленных привели к Кадырову силовики, впереди шли его сыновья. Глава Чечни спросил пленных, почему они принимали участие в боях, те в ответ рассказали, что их отправили на передовую, следует из видео, опубликованного вечером 19 октября.

Адвокат, специалист по военному праву Максим Гребенюк подчеркнул, что нарушением прав военнопленных можно усмотреть, если видеозапись их встречи с главой Чечни опубликована без их согласия. "Согласно положениям "Конвенции об обращении с военнопленными" они должны дать письменное согласие на видеосъемку и ее публикацию в свободном доступе. Не важно, где это происходило. Без их согласия снимать и публиковать нельзя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, эта поездка не отличается от того, если бы Кадыров приехал на место содержания пленных и записал на видео общение с их добровольного согласия. "Разницы нет. Главное – их согласие", - отметил он.

Гребенюк также добавил, что военнопленных могут перевозить только в сопровождении военной полиции или других профильных ведомств. "Если уж они попали в плен, то не им выбирать маршрут или условия перевозки. Насколько я знаю, закон это не регулирует. Из перевозят военные по своему усмотрению, но государство несет ответственность за пленных", - сказал он.

С ним согласна глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. "Ответственность за военнопленных с момента их попадания в плен несет государство. Оно в ответе за их жизнь, условия содержания, состояния здоровья. Их могут перевозить в разные места, например для обмена. Пленные не выбирают, куда их везти, это делают российские военные, исходя из того, какое принято решение об их новом месте содержания. Но их должны перевозить в сопровождении конвоя военной полиции", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, перевозка пленных в Грозный не считается нарушением их прав."Их права нарушены, если видеосъёмка осуществлена без их согласия. Это может быть нарушением положения "Конвенции об обращении с военнопленными". А перевозка, особенно если это сделано с соблюдением всех гуманных норм, не является нарушением прав военнопленных. То, что их снимали и опубликовали, мне кажется, сделано с их согласия. Знаете, с моральной точки зрения, публикация этих кадров – хорошо. Родные увидят, что они живы и здоровы. В этом ничего плохого я не вижу. И не важно Кадыров сам поехал к ним и снял репортаж или пленных привезли в Грозный", - подчеркнула она.

Мельникова поинтересовалась, почему было принято решение перевозить пленных именно в Грозный.

"Кто принял это решение? С какой целью? Вот мне было бы интересно узнать ответы на эти вопросы. Было бы хорошо получить объяснение от Минобороны или руководства Чечни", - отметила она.

Адвокат Руслан Нагиев также не видит нарушения прав военнопленных в этой ситуации. "По моему мнению, здесь нет нарушений прав военнопленных. Они, полагаю, дали согласие на съемку. Если в течение (перевозки) с ними обращались по-человечески, то права в целом соблюдены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, причины перевозки могут быть разные, и они практически всегда не разглашаются."А то, они приехали в Грозный или кто-то поехал к ним и опубликовал видео с их участием, это уже не столь важно. Главное, чтобы это не было сделано против их воли", - отметил он.

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