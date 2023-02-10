Украинский муфтий счел реальными угрозы Кадырова в свой адрес

10 февраля 2023, 20:28

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Кадыров резко отреагировал на видео беседы с пленными чеченцами, потому что эта запись получила резонанс в сети, указал украинский муфтий Айдер Рустемов. Он отметил, что не напуган угрозами Кадырова, хотя понимает их реальность.

Как писал "Кавказский узел", пленные из Чечни, которые побеседовали с муфтием на Украине, должны после освобождения наказать муфтия, заявил Рамзан Кадыров. Гнев Кадырова вызвали вопросы муфтия о том, почему в Чечне называют военную операцию на Украине джихадом.

Муфтий Крыма Айдер Рустемов поинтересовался у пленных, почему они приехали для участия в военной операции на Украине. Он отметил, что Коран один, несмотря на то, что страны разные. "Почему это называют джихадом сейчас в Чечне, кто-то может мне объяснить?" - спросил Рустемов.О том, с чем связано объявление военной операции на Украине джихадом, пленные рассказать не смогли. На вопрос муфтия о том, заставили ли их отправиться на Украину, также отвечали кратко. "Был приказ - мы приехали", - сказал один из пленных. "Нам два-три дня дали, сказали готовиться", - сказал другой мужчина, следует из видео, размещенного в YouTube-канале

Живущий на Украине муфтий Крыма Айдер Рустемов, комментируя свою беседу с пленными из Чечни, заявил сегодня, что их заставляют отправляться на Украину. "Эти люди это объясняют тем, что их заставили это сделать. Пропаганда там действительно очень сильно работает. Им действительно приказывают, их заставляют, некоторых возможно даже шантажируют", - сказал он в беседе с корреспондентом украинского радио НВ. Он также указал, что по его мнению, есть и люди, которые едут на военную операцию на Украине "ради денег".

По его словам, немногословность собеседников объясняется их пониманием,что "если они что-то скажут на камеры, то при обмене, который будет в будущем, их убьют или что-то другое сделают".

По его мнению, резкая реакция Кадырова на видеозапись беседы с пленными из Чечни вызвана тем, что видео получило резонанс (на YouTube-канале блогера Владимира Золкина видео с 28 января набрало 1,27 миллиона просмотров, на YouTube-канале Духовного управления мусульман Крыма - 60 тысяч просмотров - Прим. "Кавказского узла"). "Я вообще не исключаю, что это его душу задело", - сказал Рустемов.

Угроза Кадырова может быть реальной, указал муфтий. "Это вполне могут быть просто обычные чеченцы, которые находятся здесь (на Украине - Прим. "Кавказского узла) и у них есть родственники в Чечне. Берется этот родственник, его начинают пытать и связываются с ним <живущим на Украине>, говорят - не убьешь такого-то человека <...> убьем твоего родственника", - заявил Рустемов на видеозаписи беседы, опубликованной сегодня в YouTube-канале радиостанции, которую перевел с украинского "Кавказский узел". При этом он добавил, что угрозы Кадырова его не пугают.

Власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо.

23 июня 2022 года Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова.

16 сентября 2022 года на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

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