Муфтий республики Салах Межиев. Кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.instagram.com/p/CaeMp7ZDc8P/

28 февраля 2022, 10:00

Муфтий Чечни объяснил джихадом участие земляков в военном конфликте на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские бойцы, уехавшие на Украину для участия в военном конфликте, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха, объявил муфтий республики Салах Межиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы более 70 тысяч человек.

Предположения о присутствии на Украине военных из Чечни появились в первый же день военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Специальное обращение муфтия Чечни Салаха Межиева к чеченскому народу по поводу событий на Украине опубликовала 27 февраля в своем Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный".

В своем обращении муфтий заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо.

"Поэтому те, кто там воюет, они воюют ради Корана, ради Аллаха, ради того, чтобы эта грязь не распространилась у нас. Они на джихаде, в этом нет никаких сомнений", - сказал Межиев, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

По состоянию на 09.50 мск, под публикацией нет ни одного комментария.

Знатоки исламского права разделяют джихад на несколько видов: "джихад сердца" - борьба со своими недостатками, "джихад языка" - разрешение одобряемого и запрет порицаемого, "джихад руки" - наказание преступивших закон и нравственные нормы, "джихад меча" - вооруженная борьба с неверными, падшие в которой обретают вечное блаженство. Военный джихад не включает в себя агрессивные войны, пограничные столкновения, межнациональную рознь и клановые противоречия, любые попытки завоевания, угнетения, колонизации и эксплуатации, а также насильственное склонение людей к принятию чужой веры, говорится в справке "Кавказского узла" "Джихад".

Отметим, что 27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине. "В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна. Надо уже освобождать города и населённые пункты [Украины]. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - заявил Кадыров, призвав Владимира Путина как верховного главнокомандующего "дать всем спецподразделениям соответствующий приказ".

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров опроверг данные о гибели чеченских офицеров на Украине", "Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу", "Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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