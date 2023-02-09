Беседа пленных с муфтием на Украине разгневала Кадырова

09 февраля 2023, 00:11

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Пленные из Чечни, которые побеседовали с муфтием на Украине, должны после освобождения наказать муфтия, заявил Рамзан Кадыров. Гнев Кадырова вызвали вопросы муфтия о том, почему в Чечне называют военную операцию на Украине джихадом.

Как писал "Кавказский узел", власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо. 23 июня 2022 года Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова. 16 сентября 2022 года на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил преследованием муфтию Айдеру Рустемову, беседа которого с пленными, в том числе из Чечни, опубликована в сети. К Рустемову он обратился в ходе заседания регионального оперативного штаба по проведению СВО. В ходе заседания Кадыров говорил на чеченском, однако, когда речь зашла о встрече муфтия с мусульманами из Чечни, перешел на русский язык, следует из видео, опубликованного поздно вечером 7 февраля в Telegram-канале Кадырова.

"Крымский муфтий, так называемый, как тебе не стыдно. Куда ты смотришь? Под флагом ЛГБТ он призывает к джихаду... Где этот джихад, где ЛГБТ", - заявил Кадыров.

При этом на видео, вызвавшем возмущение Кадырова, на котором Айдер Рустемов беседует с пленными, в том числе из Чечни, символика ЛГБТ-движения не появляется.

Кадыров высказал угрозы в адрес Рустемова. "Я лично буду спрашивать с тебя, где бы ты не находился. То что ты говорил моим ребятам - ты должен нести ответственность. Если ты хотел унизить путь, который они выбрали, поставить на такой уровень, что это не джихад, не ради Аллаха, не ради государства... Конечно, под дулом автомата, чтобы над ними не издевались. Если [пленные] вернутся, то они первыми должны быть на передовой и искать тебя. А я всю жизнь буду тебя преследовать, и тебя и таких как ты, которые с тобой были рядом. (...) Я призываю всех бойцов, чтобы такие лицемеры были наказаны", - сказал он.

Видеозапись беседы муфтия с пленными опубликовал 28 января украинский блогер Владимир Золкин на своем YouTube-канале. Он заявил, что во встрече принимали участие пять чеченцев, которые попали в плен, двое росгвардейцев-мусульман и мусульманин из ЧВК "Вагнер", который отсидел 19 лет, все они выразили желание прийти в мечеть.

Спустя два дня видеозапись беседы также была опубликована на YouTube-канале Духовного управления автономной республики Крым (Духовное управления мусульман Крыма), где публикуются ролики с участием Рустемова.

Муфтий, познакомившись с мусульманами, провел с ними намаз, а затем стал беседовать с ними. Айдер Рустемов поинтересовался, почему они приехали для участия в военной операции на Украине. Он отметил, что Коран один, несмотря на то, что страны разные. "Почему это называют джихадом сейчас в Чечне, кто-то может мне объяснить?" - спросил Рустемов.

О том, с чем связано объявление военной операции на Украине джихадом, пленные рассказать не смогли. На вопрос муфтия о том, заставили ли их отправиться на Украину, также отвечали кратко. "Был приказ - мы приехали", - сказал один из пленных. "Нам два-три дня дали, сказали готовиться", - сказал другой мужчина.

На вопросы муфтия пленные отвечали неохотно. Один из них отметил, что это связано с тем, что здесь "камеры".

Если кто-то из пленных "скажет лишнее слово", это может сказаться на нем после возвращения в Чечню, заявил один из мужчин, присутствовавших на встрече, но который не находился в ряду пленных. "Они знают, что они пришли сюда как рабы, их заставили. Может, кто-то по желанию пришел, но большинство, заставляют", - заявил этот мужчина на видеозаписи.

Правозащитники и жители Чечни не раз заявляли о случаях принуждения к участию в военной операции на Украине

Все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно, заявил 29 декабря 2022 года Рамзан Кадыров.

При этом 21 сентября 2022 года он сам заявил , что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправить на Украину. 2 октября 2022 года Кадыров сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине. 4 октября 2022 года стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном скончался после того, как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев.

22 августа 2022 года Кадыров пригрозил лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. При этом Магомед Даудов заявил, что на цели военной операции на Украине Кадыров потратил 20 миллиардов рублей из "своего кармана".

28 июля 2022 года родственники контрактников рассказали "Кавказскому узлу", что уроженца чеченского села повторно отправили на Украину вопреки его желанию, не подписав рапорт об увольнении, а бывшему осужденному за причастность к боевикам силовики предложили обелить себя в их глазах участием в военной операции.

В этот же день Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями. При этом 14 июля 2022 года Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".

13 мая 2022 года чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае 2022 года "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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