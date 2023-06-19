В командовании чеченских силовых подразделений произошли изменения

19 июня 2023, 08:24

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Командиром батальона "Восток-Ахмат" назначен Ваха Хамбулатов, а бывший руководитель этого формирования Асланбек Салиев назначен командиром полка "Ахмат-Чечня", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что Ваха Хамбулатов был назначен командиром батальона "Восток-Ахмат" несколько дней назад.

"Ваха Хамбулатов назначен на должность командира батальона три дня назад. До сих пор он исполнял обязанности заместителя командира. Бывший комбат, дорогой брат Асланбек Салиев "Закат", назначен командиром полка "Ахмат-Чечня", – написал "Кадыров 18 июня в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отрядов бойцов, после прохождения ими подготовки в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе. Последний раз об отправке такого отряда Кадыров рапортовал 12 июня.

25 мая глава Чечни сообщил, что с начала военной операции на Украине из Чечни отправлено 26 тысяч бойцов, среди которых 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа, в зоне военной операции находятся семь тысяч бойцов из Чечни. По его словам, в республике формируются два полка "по линии Минобороны" общей численностью 2400 человек.

Напомним, власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. Кадыров 25 октября 2022 года заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

Кроме того, 22 августа 2022 года Кадыров пригрозил лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами.

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине". В разделе "Справочник" "кавказского узла" опубликована справка о спецподразделении «Ахмат-Грозный».

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