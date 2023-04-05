Росгвардеец из Чечни убит в военной операции на Украине

05 апреля 2023, 20:38

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Иса Дудуркаев погиб на Украине, сообщила администрация Грозненского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 99 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Муса Мелтаев из Шелковского района стал 98-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Толстой-Юртовской школе №1 открыта мемориальная доска выпускнику школы, сотруднику "ОМОН АХМАТ-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике Исе Дудуркаеву, сообщила администрация Грозненского муниципального района. В сообщении указано, что он погиб в ходе специальной военной операции, говорится в сообщении от 3 апреля на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 99 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 76 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 20.30 мск 5 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1705 жителей юга России, в том числе 944 жителей СКФО и 761 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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