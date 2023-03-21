Житель Шелковского района погиб на Украине

21 марта 2023, 09:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Муса Мелтаев из Шелковского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 97 военных из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что на Украине погиб сотрудник Росгвардии Имран Ильясов из Ножай-Юртовского района. Он стал, по меньшей мере, 97-м жителем Чечни, чья гибель в ходе специальной военной операции подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб житель Шелковского района Муса Мелтаев. В местной школе в честь него установлена мемориальная доска, сообщил 17 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Шелковского района Альбек Бугаев.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 98 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 75 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 09.00 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1634 жителей юга России, в том числе 918 жителей СКФО и 716 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.