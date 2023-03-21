21 марта 2023, 09:51

Житель Шелковского района погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Муса Мелтаев из Шелковского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 97 военных из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта стало известно, что на Украине погиб сотрудник Росгвардии Имран Ильясов из Ножай-Юртовского района. Он стал, по меньшей мере, 97-м жителем Чечни, чья гибель в ходе специальной военной операции подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб житель Шелковского района Муса Мелтаев. В местной школе в честь него установлена мемориальная доска, сообщил 17 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Шелковского района Альбек Бугаев.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 98 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 75 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 09.00 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1634 жителей юга России, в том числе 918 жителей СКФО и 716 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Старший сержант из Астраханской области погиб на Украине", "Военный из дагестанского села погиб на Украине", "Администрация Карачаевска признала гибель троих военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2023, 08:58

21 марта 2023, 08:02

  • Апелляционный суд указал на нарушения в деле Дауда Мамилова

    Апелляционный суд вернул дело уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признанного виновным в причастности к деятельности "Исламского государства"* и осужденного на восемь лет, для устранения нарушений в суд первой инстанции, так как обвиняемых не ознакомили с протоколом судебного заседания, рассказала адвокат Людмила Толстоногова. После ареста Дауда Мамилова его семья столкнулась с трудностями. Знакомые до сих пор отказываются верить в его виновность, рассказала супруга Аза Мамилова.

21 марта 2023, 07:04

21 марта 2023, 06:05

21 марта 2023, 05:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи