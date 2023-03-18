Мемориальная доска в честь Имрана Ильясова. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-160853748_4326

18 марта 2023, 11:39

Росгвардеец из Чечни погиб на Украине

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Сотрудник Росгвардии Имран Ильясов из Ножай-Юртовского района погиб на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 97 жителей Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погибли Индарби Апкаров и Увайс Даутмерзаев. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 96 жителей Чечни.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб  росгвардеец из Ножай-Юртовского района Имран Ильясов. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 16 марта в своем Telegram-канале Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 97 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 74 из них, еще о гибели 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 11.00 мск 18 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1623 жителей юга России, в том числе 914 жителей СКФО и 709 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Администрация Карачаевска признала гибель троих военных на Украине", "Старший сержант из Астраханской области погиб на Украине", "Военный из дагестанского села погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 марта 2023, 10:47

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18 марта 2023, 08:59

18 марта 2023, 08:13

18 марта 2023, 07:19

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