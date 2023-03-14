Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни

14 марта 2023, 18:29

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Старший сержант Индарби Апкаров и младший сержант Увайс Даутмерзаев погиби на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 95 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник ОМОН Ахмат-1 Асхаб Юнаев стал 94-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Гойты Урус-Мартановского района и в селе Мескер-Юрт Шалинского района открыты мемориальные доски сотрудникам ОМОН "Ахмат-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике старшему сержанту полиции Индарби Апкарову и младшему сержанту полиции Увайсу Даутмерзаеву, погибшим при исполнении служебного долга., сообщило сегодня управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале.

Оба росгвардейца погибли на Украине. Инлдарби Апкарову было 24 года, он погиб 23 апреля 2022 года, Даутмерзаев погиб 25 марта 2022 года, ему было 36 лет, следует из репортажа ЧГТРК "Грозный", опубликованного сегодня в Instagram*-паблике телекомпании.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 95 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 72 из них, еще о гибели 23 военных под Херсоном Кадыров сообщил 27 октября 2022 голда, не называя имен. Власти и силовики к 18.20 мск 14 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1596 жителей юга России, в том числе 908 жителей СКФО и 688 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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