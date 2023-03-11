Росгвардеец из Чечни погиб на Украине

11 марта 2023, 23:37

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Сотрудник ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Юнаев погиб на Украине, сообщила сегодня государственная чеченская телекомпания. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели там как минимум 94 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Эли Завраев из Надтеречного района погиб в ходе спецоперации на Украине, таким образом подтверждена гибель там не менее 93 жителей Чечни.

О гибели сотрудника ОМОН "Ахмат-1" стало известно из отчета ЧГТРК "Грозный" об открытии мемориальных досок.

В селе Нижний Герзель Гудермесского района открыта мемориальная доска на школе, где учился Асхаб Юнаев. После окончания колледжа он сразу поступил на службу, погиб 24 октября 2022 года. Ему был 21 год, говорится в сюжете, опубликованном в Instagram*-паблике ЧГТРК "Грозный".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 94 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 71 из них, еще о гибели 23 военных под Херсоном Кадыров сообщил 27 октября 2022 голда , не называя имен. Власти и силовики к 23.20 мск 11 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1584 жителей юга России, в том числе 899 жителей СКФО и 685 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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