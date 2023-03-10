Стало известно о гибели росгвардейца из Чечни на Украине

10 марта 2023, 13:57

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Эли Завраев из Надтеречного района погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 93 жителей Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", Адам Даниев из Аргуна стал 92-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтверждена официально.

В ходе военной операции на Украине погиб боец ОМОН "АХМАТ-1" регионального управления Росгвардии Эли Завраев. Он награжден Орденом Мужества посмертно. В школе в Надтеречном районе установлена памятная доска о нем, сообщила сегодня на ЧГТРК "Грозный" в своем аккаунте в Instagram.