10 марта 2023, 13:57
Стало известно о гибели росгвардейца из Чечни на Украине
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Эли Завраев из Надтеречного района погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 93 жителей Чечни.
Как сообщал "Кавказский узел", Адам Даниев из Аргуна стал 92-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтверждена официально.
В ходе военной операции на Украине погиб боец ОМОН "АХМАТ-1" регионального управления Росгвардии Эли Завраев. Он награжден Орденом Мужества посмертно. В школе в Надтеречном районе установлена памятная доска о нем, сообщила сегодня на ЧГТРК "Грозный" в своем аккаунте в Instagram.
Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине, по меньшей мере, 93 жителей Чечни. Всего с начала военной операции власти и силовики на 13.40 мск 10 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1579 жителей юга России, в том числе 896 жителей СКФО и 683 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список военнослужащих из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации.
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Автор: "Кавказский узел"