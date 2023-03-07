Житель Аргуна погиб на Украине

07 марта 2023, 11:29

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Адам Даниев из Аргуна погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 92 жителей Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что на Украине погибли Магомед Дагаев, Аслан Шахтиев и Сулейман Халаев. На эту дату была подтверждена гибель в ходе спецоперации на Украине не менее 91-го военнослужащего из Чечни.

Во время спецоперации на Украине погиб житель Аргуна Адам Даниев. В местной школе №1 в его честь открыта мемориальная доска. Даниев посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 5 марта на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

Таким образом, на 11.05 мск 6 марта официально подтверждена гибель на Украине, по меньшей мере, 92 жителей Чечни. Всего с начала военной операции власти и силовики на 11.00 мск 7 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1551 жителя юга России, в том числе 888 жителей СКФО и 663 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список военнослужащих из СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на

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