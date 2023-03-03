03 марта 2023, 02:42

Подтверждена гибель на Украине трех росгвардейцев из Чечни

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Мемориальные доски установлены в трех школах Чечни в память о погибших на Украине сотрудниках полиции Магомеде Дагаеве, Аслане Шахтиеве и Сулеймане Халаеве. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 91 жителя Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта, когда в школах села Джалка установили мемориальные доски в память о погибших на Украине уроженцах Чечни, была официально подтверждена гибель не менее 88 участников военной операции из этой республики.

Старшие сержанты полиции Магомед Дагаев, Аслан Шахтиев и Сулейман Халаев погибли на Украине в 2022 году. О торжественной церемонии установки памятных досок в школах, которые закончили силовики, сообщил 2 марта официальный аккаунт Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ в Telegram.

Дагаев, Шахтиев и Халаев служили в отряде ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии. Мемориальные доски с их именами установлены по инициативе начальника республиканского управления Росгвардии в трех средних школах Гудермесского района Чечни.

Таким образом, к 2.40 мск 3 марта власти официально подтвердили гибель на Украине по меньшей мере 91 жителя Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Кубани погибли на Украине", "Три жителя Волгоградской области погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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