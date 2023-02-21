Число погибших на Украине военных с юга России превысило 1400

21 февраля 2023, 10:49

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Не менее 820 военнослужащих из СКФО и 581 из ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 6 февраля представители властей разного уровня сообщили о гибели на Украине 1300 военных с юга России, в том числе не менее 753 военнослужащих из СКФО и 547 бойцов из ЮФО. На 27 января число погибших достигло 1250 человек. Как минимум 733 из них – из СКФО, 517 – из ЮФО. Среди погибших – контрактники, мобилизованные, жители регионов, которые, как утверждается, являются добровольцами, а также бойцы ЧВК "Вагнер".

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявил, что с начала военной операции на Украине погибло 5937 российских бойцов, передал ТАСС.

С начала специальной военной операции на Украине власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели в боевых действиях, по меньшей мере, 1400 человек.

Официально подтверждена гибель 820 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), из которых наибольшее число погибших, 357 человек, насчитывается в Дагестане. Также чиновники и силовики подтвердили гибель 146 уроженцев Северной Осетии, 113 бойцов из Ставропольского края, 84 из Кабардино-Балкарии, 80 жителей Чечни, 28 – Ингушетии, а также 12 военных из Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе (ЮФО) с начала военной операции представители властей сообщили о гибели не менее 581 человека.

В частности, в Волгоградской области подтверждена гибель 231 военного, в Ростовской области – 135, в Астраханской области – 87, в Краснодарском крае – 86, в Адыгее – 24 и в Калмыкии – 18.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного (офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова). Это произошло на третий день военной операции – 26 февраля 2022 года.

Уже к 20 мая 2022 года число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора". "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. До окончания спецоперации истинные масштабы потерь невозможно оценить, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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