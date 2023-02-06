Подтверждена гибель на Украине 1300 военных с юга России

06 февраля 2023, 13:23

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Не менее 753 военнослужащих из СКФО и 547 бойцов из ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как информировал "Кавказский узел", на 27 января представители властей разного уровня сообщили о гибели на Украине 1250 жителей юга России, в том числе не менее 733 жителей СКФО и 517 жителей ЮФО. На 19 января число погибших достигло 1200 человек. Как минимум 702 из них – из СКФО, 498 – ЮФО. Среди погибших – контрактники, мобилизованные, жители регионов, которые, как утверждается, добровольно отправились на военную операцию, а также бойцы ЧВК "Вагнер".

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявил, что с начала военной операции на Украине погибло 5937 российских бойцов, передал ТАСС.

С начала спецоперации на Украине власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели в боевых действиях, по меньшей мере, 1300 человек.

Официально подтверждена гибель как минимум 753 жителей СКФО. Из этого числа больше всего погибших насчитывается в Дагестане – 340 человек. Также чиновники и силовики подтвердили гибель 135 уроженцев Северной Осетии, 109 военных из Ставропольского края, 77 жителей Чечни, 57 – Кабардино-Балкарии, 28 – Ингушетии, а также семи бойцов из Карачаево-Черкесии.

С начала спецоперации представители властей сообщили о гибели не менее 547 жителей регионов ЮФО. Так, подтверждена гибель 220 военных из Волгоградской области, 124 бойцов из Ростовской области, 84 – из Краснодарского края, 81 жителя Астраханской области, 18 военнослужащих из Калмыкии, и 20 – из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и представителями силовых структур.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов 26 февраля 2022 года первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, уже к 20 мая 2022 года превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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