Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно

03 марта 2022, 21:02

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Президент России Владимир Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", о гибели на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова глава Дагестана Сергей Меликов сообщил 26 февраля. Он отметил, что офицер с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Меликов также рассказал, что посетил семью погибшего и пообещал им помощь.

Владимир Путин заявил, что Нурмагомед Гаджимагомедов на Украине уверенно командовал своими бойцами. "Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно", - цитирует его ТАСС.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".