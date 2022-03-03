03 марта 2022, 21:02

Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент России Владимир Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", о гибели на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова глава Дагестана Сергей Меликов сообщил 26 февраля. Он отметил, что офицер с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Меликов также рассказал, что посетил семью погибшего и пообещал им помощь.

Владимир Путин заявил, что Нурмагомед Гаджимагомедов на Украине уверенно командовал своими бойцами. "Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно", - цитирует его ТАСС.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Ставропольский законопроект о выплатах семьям погибших военных стал частью федерального тренда", "Кадыров использовал особое право для высказываний по ситуации на Украине", "Три погибших на Украине военнослужащих похоронены в Краснодарском крае".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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