Сергей Меликов на встрече с родственниками погибшего на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова. Стокадр из видео на странице главы Дагестана в Instagram. https://www.instagram.com/tv/CakdPeQjzuO

01 марта 2022, 23:05

Меликов пообещал помощь родным погибшего на Украине дагестанца

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У погибшего в ходе спецоперации на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова остались жена и новорожденный ребенок, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, который сегодня посетил семью офицера и пообещал помочь его родным. 

Как писал "Кавказский узел", о гибели на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова Сергей Меликов сообщил 26 февраля. Он отметил, что офицер с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Сегодня Сергей Меликов сообщил, что посетил семью Нурмагомеда Гаджимагомедова и пообещал им помощь.

"Сегодня лично выразил соболезнования родным и близким погибшего на Донбассе офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова. Его отец - полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов, мать - учительница начальных классов Сапижат Мазаева. У Нурмагомеда осталась молодая вдова и новорожденная дочь", - написал он на своей странице в Instagram.

"Считаю своим долгом сделать всё, чтобы помочь близким пережить это горе, которому я искренне сочувствую, и сохранить память о нашем отважном герое. Мне поступают сообщения от жителей разных регионов России, которые восхищаются подвигом Нурмагомеда и передают соболезнования его семье", - заявил глава Дагестана.

Запись на странице главы Дагестана в Instagram, на которую подписаны более 101,1 тысячи человек, набрала за два часа с момента публикации 55,8 тысячи просмотров и 53 комментария. Пользователи соцсети высказали соболезнования родным погибшего и поддержали Сергея Меликова.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине", "Более 723 тысяч человек подписали петицию против войны с Украиной", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 марта 2022, 01:51

02 марта 2022, 01:15

02 марта 2022, 00:30

01 марта 2022, 23:55

  • Роскомнадзор начал блокировать сайты "Дождя"* и "Эха Москвы"

    Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложные сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" сообщил, что радиостанция была отключена от эфира.

01 марта 2022, 22:16

  • Акция протеста прошла у посольства России в Баку

    Активисты Азербайджанской партии демократии и благоденствия провели недалеко от здания посольства России акцию протеста против спецоперации на Украине. Пять человек были задержаны полицией и впоследствии отпущены.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи