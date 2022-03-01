Меликов пообещал помощь родным погибшего на Украине дагестанца

01 марта 2022, 23:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У погибшего в ходе спецоперации на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова остались жена и новорожденный ребенок, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, который сегодня посетил семью офицера и пообещал помочь его родным.

Как писал "Кавказский узел", о гибели на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова Сергей Меликов сообщил 26 февраля. Он отметил, что офицер с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Сегодня Сергей Меликов сообщил, что посетил семью Нурмагомеда Гаджимагомедова и пообещал им помощь.

"Сегодня лично выразил соболезнования родным и близким погибшего на Донбассе офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова. Его отец - полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов, мать - учительница начальных классов Сапижат Мазаева. У Нурмагомеда осталась молодая вдова и новорожденная дочь", - написал он на своей странице в Instagram.

"Считаю своим долгом сделать всё, чтобы помочь близким пережить это горе, которому я искренне сочувствую, и сохранить память о нашем отважном герое. Мне поступают сообщения от жителей разных регионов России, которые восхищаются подвигом Нурмагомеда и передают соболезнования его семье", - заявил глава Дагестана.

Запись на странице главы Дагестана в Instagram, на которую подписаны более 101,1 тысячи человек, набрала за два часа с момента публикации 55,8 тысячи просмотров и 53 комментария. Пользователи соцсети высказали соболезнования родным погибшего и поддержали Сергея Меликова.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".