Стали известны имена четырех погибших участников военной операции из Чечни

01 марта 2023, 10:40

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В школах села Джалка установлены мемориальные доски в память о погибших участниках военной операции на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 88 участвовавших в ней жителях Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля стало известно, что военнослужащие Майрбек Дашаев, Адам Дениев и Валид Нагаев погибли на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 84 жителей Чечни.

В селе Джалка Гудермесского района установлены мемориальные доски в память о сотрудниках ОМОН «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщил вечером 28 февраля государственный телеканал "Грозный" на своем сайте.

"Память о погибших воинах - участниках специальной военной операции Арби Якубова, Арби Яхъяева, Аслана Гайтемирова, Аланбека Вашаева, Ибрагима Наибова, Анзора Хасуханова, Абдулы Байсагурова, Нурида Давлетукаева и Элимсолта Магомадова увековечена в средних общеобразовательных школах № 1 и № 2, которые окончили росгвардейцы", - говорится в публикации.

В торжественной церемонии участвовали заместители начальника управления Росгвардии, сослуживцы и родственники погибших, представители властей района, преподаватели и учащиеся школ, сообщило государственное ИА "Чечня Сегодня".

О гибели пяти из названных девяти человек стало известно в январе 2023 года. Таким образом, после сообщения о гибели Арби Яхъяева, Аслана Гайтемирова, Аланбека Вашаева и Ибрагима Наибова официально подтверждена гибель не менее 88 участников военной операции из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовых ведомств.

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