Стало известно о гибели на Украине троих военных из Чечни

28 февраля 2023, 14:08

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Военнослужащие Майрбек Дашаев, Адам Дениев и Валид Нагаев погибли на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 84 жителей Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля стало известно, что ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Грозного Идрис Урузбиев. Он стал, по меньшей мере, 84 жителем Чечни, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погибли старший прапорщик полиции Майрбек Дашаев и

сержант полиции Адам Дениев. В их честь в школе № 66 в Грозном и в школе №1 Аргуна установлены мемориальные доски, передала сегодня на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

На Украине также погиб военный из Гудермесского района Валид Нагаев. Глава района Хамзат Магомадов навестил его семью, передал "Грозный Информ".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 84 жителей Чечни. Всего с начала военной операции власти и силовики на 13.10 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1493 жителей юга России, в том числе 874 жителей СКФО и 619 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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