Военный из Чечни погиб на Украине

24 февраля 2023, 01:15

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Военнослужащий из Грозного Идрис Урузбиев погиб на Украине, сообщила партия "Единая Россия". С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 81 жителя Чечни.

"Кавказский узел" писал, что власти Надтеречного района сообщили о гибели на Украине троих военных, общее число погибших на Украине уроженцев Чечни достигло 80.

Главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, заявил 15 февраля Рамзан Кадыров и призвал региональные власти "не комментировать потери". При этом сам Кадыров, а также власти населенных пунктов и силовики информировали о гибели военных из Чечни. Предложение Кадырова к главам регионов не сообщать о погибших соответствует желанию Кремля в условиях того, что военная операция на Украине затянулась на год, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В школах Грозного, Аргуна, Грозненского, Надтеречного, Шелковского, Серноводского, Наурского, Ножай-Юртовского, Гудермесского районов Чечни открыты 38 "Парт героя", сообщила 23 января партия "Единая Россия".

Среди тех, в память о ком установлены парты - житель Грозного Идрис Урузбиев, выпускник гимназии № 14. Урузбиев принимал участие в военной операции в Сирии, также служил в Крыму. Погиб 12 марта 2022 года, говорится в сообщении на сайте партии.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 81 жителя Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 58 из них, еще о гибели 23 военных под Херсоном Кадыров сообщил 27 октября, не называя имен. Власти и силовики к 00.05 мск 24 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1448 жителей юга России, в том числе 845 жителей СКФО и 603 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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