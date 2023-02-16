Призыв Кадырова замалчивать потери стал результатом неудач на фронте

16 февраля 2023, 23:23

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Предложение Кадырова к главам регионов не сообщать о погибших соответствует желанию Кремля в условиях того, что военная операция на Украине затянулась на год, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, заявил 15 февраля Рамзан Кадыров и призвал региональные власти "не комментировать потери". При этом сам Кадыров, а также власти населенных пунктов и силовики информировали о гибели военных из Чечни. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 80 чеченских силовиков.

Критика Кадыровым глав регионов за озвучивание числа погибших в ходе военной операции на Украине является его личной инициативой, полагает руководитель группы "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Не он один так думает. Значительная часть военных так считает. Но это очень сложно это скрывать. Учитывая, что похороны публично проводятся. Анализ потерь делается, в том числе и по косвенным признакам, сообщениям в СМИ, в социальных сетях о похоронах погибших на СВО. Статистику погибших на СВО можно попытаться замолчать, но полностью засекретить её не удастся. Это фактически невозможно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в стране ведется "кампания по героизации участников" военной операции, однако она неэффективна. "Насколько действительно люди запоминаются, имена, события? Или эта кампания такое сливающееся, не очень различимое пятно в глазах общества. Пока таких ярких образов героев, которые были в годы Великой Отечественной войны — Гастелло, Матросов, Космодемьянская - скорее всего, нет. Кампания эта федеральная, реализуется государством, не является какой-то самодеятельностью", - отметил Минченко.

Хоть призыв Кадырова и выглядит как его личная инициатива, он вписывается в существующие тенденции политики центра в отношении потерь, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"С самого начала СВО федеральная власть придерживается позиции не озвучивать потери людей и техники. Было время, когда о потерях сообщалось на порядок меньше, чем они были. А затем решили вообще этого не делать. Поэтому выступление <Кадырова> - не сигнал. Кадыров решил высказаться в фарватере политики центра держать в секрете потери. Также как и ряд других вещей, например, сокрытие сведений о доходах и имуществе чиновников и депутатов", - заявил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Кадыров решил таким образом напомнить о себе. "Возможно, обозначить, что другим губернаторам не удается скрыть потери в своём регионе, а у него получается это сделать. Но в принципе это всё в русле политики властей России. А потери ведь растут, скрыть их почти невозможно, нельзя скрыть новые могилы. В регионах люди видят, что их число увеличивается", - подчеркнул Кутаев.

Кадыров высказался по этому поводу с одобрения федерального центра, полагает политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин. "Кадыров тем и силён, что он улавливает пожелания своего непосредственного начальника. Он же называл себя солдатом <пехотинцем - Прим. "Кавказского узла"> Путина. И как хороший солдат он понимает, что нужно начальнику", - считает он.

По мнению Орешкина, Кадыров и сам заинтересован в том, чтобы данные скрывались. "Вероятно, данные по Чечне не очень оптимистичные. А разговоры о несоразмерно больших потерях подмывают фундамент путинской поддержки", - отметил политолог.

То, что это заявление сделано через год после начала военной операции на Украине связано с ее затягиванием, указал он. "Уже неприлично спустя год называть это специальной военной операцией. И приходится вновь говорить о том, чтобы не озвучивали потери. Ведь народные традиции таковы, что происходят публичные похороны погибших на СВО. Просто припрятать человека, "погибшего на защите Отечества" как-то не очень хорошо", - сказал Орешкин.

В то же время российское общественное сознание таково, что есть склонность больше верить мнению сверху, чем собственным оценкам, отметил он. "Если человек даже наблюдает, что в его семье, среди родственников, знакомых есть погибшие, но официально заявляется, что всё в порядке и потери несёт только сторона противника, он вполне удовлетворится этим", - пояснил Орешкин.

По его словам, даже если кампания по героизации погибших на СВО существует, она не противоречит тенденции скрыть потери.

"Массовое мышление примитивно. В целом, люди понимают, что на войне кто-то погибает. Соответственно есть герои, награжденные посмертно. Если назовут конкретное число погибших, это покорежит спокойствие. А то, что есть отдельные случаи смертей героических, это как раз нормально", - резюмировал Орешкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. С начала военной операции власти и силовики сообщили о гибели на Украине не менее 1382 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 569 – ЮФО.

Минобороны последний раз отчитывалось о потерях на Украине 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе военной операции погибли 5397 человек, сообщило ТАСС.

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