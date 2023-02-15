Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине

15 февраля 2023, 17:00

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Главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, заявил сегодня Рамзан Кадыров и призвал региональные власти "не комментировать потери". С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 80 чеченских силовиков.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров ранее сам сообщал в своем Telegram-канале о гибели бойцов из Чечни. Так, 27 октября 2022 года он написал, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. До того власти официально признали гибель на Украине 29 жителей Чечни.

Кадыров призвал глав регионов не распространяться о потерях в военной операции

Рамзан Кадыров сегодня подверг критике глав регионов, которые сообщают о числе погибших в ходе военной операции на Украине. Глава Чечни при этом заявил, что потери в ходе боевых действий "неизбежны", а участники военной операции на Украине сами, "осознанно" выбрали этот путь.

"Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память", - изложил свой взгляд на ситуацию Кадыров.

Глава Чечни указал, что власти республики намеренно стараются не сообщать о гибели бойцов. "Чеченцы тоже теряют своих истинных сынов, но мы вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом, помогаем семьям всем необходимым, включая выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч - за ранение. Выплачиваем ещё до оказания материальной помощи от Минобороны. Это самое правильное и верное, что можно сделать в создавшейся ситуации", - добавил Кадыров. Он призвал "власти на местах" заниматься "решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери".

В военной операции на Украине погибли как минимум 80 чеченских силовиков

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель на Украине не менее 80 силовиков из Чечни. О гибели некоторых из них в своем Telegram-канале сообщал Кадыров, о смерти других стало известно из сообщений об оказании благотворительной помощи семьям погибших и отчетов о передаче наград их родным.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. С начала военной операции власти и силовики сообщили о гибели на Украине не менее 1316 жителей юга России, в том числе 783 жителей СКФО и 561 – ЮФО.

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