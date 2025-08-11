Защита попросила продлить Мовлаеву документ соискателя убежища

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Казахстана пока не отреагировали на призыв адвокатов рассмотреть ходатайство Мансура Мовлаева о статусе беженца, но защита попросила продлить ему свидетельство соискателя убежища.

Как писал "Кавказский узел", процесс экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию остановлен до рассмотрения Казахстаном его запроса об убежище. На Казахстан не распространяется юрисдикция ЕСПЧ, тогда как власти страны будут сами решать, выполнять ли решения Комитета ООН по правам человека по делу об экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию. Срок рассмотрения запроса уроженца Чечни Мансура Мовлаева на убежище в Казахстане истекает 19 августа, но заседание по этому поводу до сих пор не назначено, заявил адвокат. Затягивание процесса заставляет опасаться за судьбу Мовлаева, указали комментаторы. Защита попросила власти Казахстана прекратить любые действия, направленные на экстрадицию Мовлаева.

В мае Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

Защита Мовлаева подала ходатайство о продлении после 19 августа выданного ему в Казахстане документа - свидетельства лица, ищущего политического убежища. Этот документ позволяет Мовлаеву легально находиться в стране, пока его ходатайство о предоставлении убежища не рассмотрено.

"В случае если продления не будет, то есть вероятность того, что уполномоченные органы могут принять решение о его выдаче. Мы со своей стороны принимаем меры по продлению свидетельства. Ходатайство подано, но еще не рассмотрено. Оно может быть рассмотрено и после 19 августа - были случаи, когда суд назначал продление и после истечения срока", - рассказал адвокат Мурат Адам корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что в ближайшее время собирается посетить Мовлаева в СИЗО, где тот содержится.

Мы обновили приложения на Android IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook *, Instagram *, " ВКонтакте ", " Одноклассники " и X . Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube . Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.