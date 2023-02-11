Власти Надтеречного района сообщили о гибели трех военных на Украине

11 февраля 2023, 20:38

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Военнослужащие Юкаев, Элиханов и Абуев погибли на Украине, сообщила администрация Надтеречного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 80 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что 21 января из отчета о передаче благотворительной помощи семьям погибших стало известно о гибели 16 военных из Чечни. Общее число погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев республики, о которых сообщали власти, достигло 77.

О гибели трех военных из Надтеречного района стало известно из сообщения о передаче орденов Мужества родным погибших в ходе военной операции на Украине. К.Юкаев из села Подгорное, А.Элиханов из села Мекен-Юрт и И.Абуев из села Знаменское погибли в ходе военной операции на Украине, следует из сообщения на странице администрации Надтеречного района в соцсети "ВКонтакте" от 7 февраля. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 80 жителей Чечни. Всего с начала военной операции власти и силовики на 20.20 мск 11 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1324 жителей юга России, в том числе 769 жителей СКФО и 555 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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