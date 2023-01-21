21 января 2023, 10:21

Подтверждена гибель в ходе спецоперации 16 военных из Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На Украине погибли 16 военнослужащих из Чечни. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 77 военных из этой республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января стало известно, что на Украине погиб военный из Чечни Асланбек Эдилов. Он стал, по меньшей мере, 61-м военнослужащим из этой республики, чью гибель в ходе военной спецоперации подтвердили власти.

В рамках ежегодной акции "Дари добро" детям погибших в спецоперации 16 военнослужащих из Чечни переданы подарки. Об этом сообщается на странице в Instagram* акции "Дари добро", о проведении которой ранее объявила дочь главы Чечни Рамзана Кадырова министр культуры республики Айшат Кадырова.

В рамках акции компьютеры, игровые приставки, сладости и прочее получили дети погибших на Украине военнослужащих Сулимана Айдамирова, Адама Алиева, Абдулы Байсагурова, Расула Батукаева, Романа Берсункаева, Хож-Бауддина Болтаева, Рамзана Гайсумова, Нурида Давлетукаева, Зайбуры Дудаева, Элимсолта Магомадова, Хусейна Магомедова, Хаважди Межедова, Аслана Минкаилова, Анзора Хасуханова, Ислама Эдилсултанова и Арби Якубова, сообщается на странице акции "Дари добро" в Instagram*.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в военной операции не менее 77 военных из Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Ахмед Дудаев отреагировал на сообщения о гибели Рустама Агуева", "Чеченские силовики отчитались перед детьми Кадырова о трофеях на Украине", "Кадыров обошел вниманием гибель на Украине сына своего представителя".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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