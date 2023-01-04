Подтверждена гибель на Украине 1150 бойцов с юга России

04 января 2023, 16:22

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Не менее 687 жителей СКФО и 463 жителей ЮФО погибли в военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", сегодня администрация Магарамкентского района сообщила, что в зоне военной операции погиб уроженец села Гильяр Ибрагим Османов. Он стал по меньшей мере 318-м жителем Дагестана, гибель которого в военной операции официально подтверждена властями.

О гибели уроженцев СКФО и ЮФО в военной операции на Украине регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов и силовые ведомства. К 3 ноября 2022 года число погибших, о которых сообщали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло, по подсчетам "Кавказского узла", 1000 человек.

С начала военной операции на Украине власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели в боевых действиях по меньшей мере 1150 человек.

В том числе официально подтверждена гибель 687 уроженцев СКФО, из которых наибольшее число погибших – уроженцы Дагестана (318). Также чиновники и силовики подтвердили гибель 119 уроженцев Северной Осетии, 106 бойцов из Ставропольского края, 60 жителей Чечни, 51 жителя Кабардино-Балкарии, 28 - Ингушетии, а также пяти жителей Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе с начала военной операции представители властей сообщили о гибели не менее 463 человек. Так, в Волгоградской области подтверждена гибель 192 уроженцев региона, в Ростовской области – 114, в Краснодарском крае - 76, в Астраханской области – 54, в Калмыкии - 14 и в Адыгее - 13.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и представителями силовых структур.

Напомним, первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного (офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова) глава Дагестана Сергей Меликов. Это произошло 26 февраля 2022 года, на третий день военной операции.

Уже к 20 мая 2022 года число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявил, что с начала военной операции на Украине погибло 5937 российских бойцов, сообщило ТАСС.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, отметил Ахмет Ярлыкапов.

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