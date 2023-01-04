Ибрагим Османов. Фото из телеграм-канала администрации Магарамкентского района https://t.me/dagrayonmag/7740

04 января 2023, 15:34

Уроженец Дагестана погиб в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Ибрагим Османов погиб в бою, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 318 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 января власти официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 317 уроженцев Дагестана. 

Уроженец села Гильяр Ибрагим Османов погиб в военной операции "при выполнении воинского долга", сообщила сегодня администрация Магарамкентского района.

Погибший военнослужащий - 1983 года рождения, женат, отец трех детей. В зоне военной операции он служил в должности старшего оператора взвода противотанковых управляемых ракет батальона морской пехоты и погиб на территории Запорожской области, говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 318 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Махачкалы сообщили о гибели добровольца на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана", "Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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