Уроженец Дагестана погиб в военной операции

04 января 2023, 15:34

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Военнослужащий Ибрагим Османов погиб в бою, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 318 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 января власти официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 317 уроженцев Дагестана.

Уроженец села Гильяр Ибрагим Османов погиб в военной операции "при выполнении воинского долга", сообщила сегодня администрация Магарамкентского района.

Погибший военнослужащий - 1983 года рождения, женат, отец трех детей. В зоне военной операции он служил в должности старшего оператора взвода противотанковых управляемых ракет батальона морской пехоты и погиб на территории Запорожской области, говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 318 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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