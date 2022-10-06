В Ростовской области убрали таможню на границе

06 октября 2022, 05:50

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Таможенные посты прекратили работу на автомобильных пунктах пропуска через российскую границу в Ростовской области, сообщил глава региона.

После подписания президентом законов о принятии в состав России новых субъектов Ростовская область перестала быть приграничным регионом, заявил губернатор Василий Голубев.

Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщил 5 октября "Интерфакс".

"С 00.00 (мск) 5 октября таможенные органы Ростовской области в автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ прекратили проведение таможенного контроля граждан и таможенного оформления грузов", - написал он в своем Telegram-канале.

Несмотря на это, в условиях спецоперации пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме, сообщил Голубев. Сотрудники таможни помогают им проводить технический досмотр машин и граждан на автомобильных пунктах пропуска, сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что Владимир Путин объявил 21 сентября о подписании указа "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября губернатор Ростовской области сообщил о том, что в регионе полностью выполнен план по частичной мобилизации и открыт фонд для обеспечения нужд мобилизованных.

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