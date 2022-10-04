Ростовские власти рапортовали о выполнении плана по частичной мобилизации

04 октября 2022, 09:47

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что в регионе полностью выполнен план по частичной мобилизации и открыт фонд для обеспечения нужд мобилизованных.

Как писал "Кавказский узел", полные списки военнообязанных Ростовской области были направлены из региона в Москву, для выезда за рубеж резервистам из этого региона понадобится справка военкомата, заявил военком Ростовской области. Приказ военкома с запретом для военнообязанных покидать свои районы и города был опубликован на портале донского правительства 21 сентября, но 24 сентября из приказа исчез пункт об ограничении на передвижения резервистов, сообщило издание Rostovgazeta.ru. По словам юристов, военкомы неправомочны издавать указы об ограничении выезда, однако положения федерального закона о мобилизации дают основания для отказа военнообязанным в выезде из России.

Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба губернатора Василия Голубева.

При этом в сообщении пресс-службы уточняется, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". Сколько всего человек было мобилизовано в регионе - не уточняется.

Голубев заявлял о том, что область практически выполнила задачу по частичной мобилизации, еще 28 сентября

Губернатор Ростовской области также сообщил в своем Telegram-канале об открытии регионального фонда для обеспечения нужд мобилизованных (16,2 тысячи просмотров на 06.00 мск 4 октября). "Первый же взнос сделаю сам, предложив всем своим коллегам - заместителям губернатора, министрам, остальным работникам правительства и органов исполнительной власти - последовать этому примеру. Буду делать отчисления в фонд на регулярной основе", - написал он.

По словам Голубева, за целевым использованием средств фонда "будет следить наблюдательный совет, в состав которого обязательно войдут представители общественности".

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации в России. Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". В рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

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