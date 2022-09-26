26 сентября 2022, 06:55

Военком Ростовской области заявил о запрете на выезд из страны без справки военкомата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полные списки военнообязанных направлены из региона в Москву, для выезда за рубеж резервистам понадобится справка военкомата, заявил военком Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября в военкомате Краснодарского края заявили, что военком Ейского и Щербиновского районов Кубани ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства. Ограничения на передвижения в регионе не вводились, заверили в комиссариате. 

Военнообязанные, не получившие повестки, могут выехать за рубеж только с разрешения военкомата, заявил военком Ростовской области Игорь Егоров. "Мы не воспрещаем перемещение по территории субъектов. Но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца. Все списки граждан, состоящих на воинском учете, отправлены в Москву, где переправлены в компетентные органы", - сказал Егоров, слова которого приводят "Ростовские новости" 25 сентября.

Приказ военкома Егорова с запретом для военнообязанных покидать своим районы и города появился на портале донского правительства 21 сентября, однако 24 сентября из приказа исчез пункт об ограничении на передвижения резервистом, отметило издание Rostovgazeta.ru. 

В рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова — это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Инвалид из Адыгеи получил повестку в военкомат", "Юрист назвал незаконным принуждение астраханского срочника к заключению контракта", "Юристы прокомментировали приказ комиссара по Ейскому и Щербиновскому районам о мобилизации". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 сентября 2022, 05:50

26 сентября 2022, 04:51

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  • Юрист назвал незаконным принуждение астраханского срочника к заключению контракта

    Мать срочника, проходящего службу в Астраханской области, сообщила, что сына убеждают заключить контракт. Она опасается, что его отправят участвовать в специальной операции на Украине. Никто не имеет право принуждать заключать контракт, на подобные действия начальства следует жаловаться в военные надзорные органы, отметил юрист Муса Плиев.

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