Военком Ростовской области заявил о запрете на выезд из страны без справки военкомата

26 сентября 2022, 06:55

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Полные списки военнообязанных направлены из региона в Москву, для выезда за рубеж резервистам понадобится справка военкомата, заявил военком Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября в военкомате Краснодарского края заявили, что военком Ейского и Щербиновского районов Кубани ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства. Ограничения на передвижения в регионе не вводились, заверили в комиссариате.

Военнообязанные, не получившие повестки, могут выехать за рубеж только с разрешения военкомата, заявил военком Ростовской области Игорь Егоров. "Мы не воспрещаем перемещение по территории субъектов. Но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца. Все списки граждан, состоящих на воинском учете, отправлены в Москву, где переправлены в компетентные органы", - сказал Егоров, слова которого приводят "Ростовские новости" 25 сентября.

Приказ военкома Егорова с запретом для военнообязанных покидать своим районы и города появился на портале донского правительства 21 сентября, однако 24 сентября из приказа исчез пункт об ограничении на передвижения резервистом, отметило издание Rostovgazeta.ru.

В рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова — это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

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