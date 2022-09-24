Военкомат Краснодарского края назвал ошибкой запрет на выезд военнообязанных

24 сентября 2022, 14:03

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Военком Ейского и Щербиновского районов Кубани ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства. Ограничения на передвижения в регионе не вводились, заявили в военкомате Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября оперштаб Краснодарского края назвал фейком информацию о том, что в рамках частичной мобилизации введено ограничение на выезд из региона, и заверил, что не вводил ограничений на передвижение для военнообязанных.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Приказ военного комиссара по Ейскому и Щербиновскому районам Кубани опубликовал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

В соцсетях распространилось фото подлинного приказа военкома по Ейскому и Щербиновскому районам Краснодарского края с запретом на выезд для военнообязанных, но в самом документе была допущена ошибка, заявили в краевом военкомате. "Допущена ошибка в части запрета на выезд за территорию Ейского и Щербиновского районов. Подобного ограничения нет. Данный приказ будет заменен на приказ военного комиссариата Краснодарского края", - процитировало представителя военкомата издание 93.ru 22 сентября.

Приказ регионального военкомата оперативный штаб Краснодарского края опубликовал в 23 сентября в своем Telegram-канале. В документе три параграфа, ни один из них не ограничивает право на передвижение военнообязанных. Согласно первому пункту, приказано всем, получившим повестки, явиться в указанные «сроки и пункты». Мобилизованные обязаны прибыть в назначенные место и время с документами и личными вещами, следует из второго параграфа. «Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности», - сказано в заключительном разделе приказа.

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