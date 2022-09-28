Юристы констатировали отсутствие у военкомов права регламентировать выезд из России

28 сентября 2022, 19:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Положения федерального закона о мобилизации дают основания для отказа военнообязанным в выезде из России, но военкомы неправомочны издавать указы об ограничении выезда, указали юристы после заявления военкома Ростовской области о необходимости справки из военкомата для пересечения границы.

Как писал "Кавказский узел", полные списки военнообязанных Ростовской области были направлены из региона в Москву, для выезда за рубеж резервистам из этого региона понадобится справка военкомата, заявил военком Ростовской области. Приказ военкома с запретом для военнообязанных покидать свои районы и города был опубликован на портале донского правительства 21 сентября, но 24 сентября из приказа исчез пункт об ограничении на передвижения резервистов, сообщило издание Rostovgazeta.ru.

Ростовский военком не вправе регламентировать правила выезда жителей региона из страны, это прерогатива губернатора, но выезд военнообязанных за рубеж дает возможность запрещать федеральный закон, объяснил юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц.

"У нас существует Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Согласно этому закону, после объявления мобилизации граждане России должны находится по месту жительства, не по месту временной регистрации или фактического проживания, а по месту жительства, то есть по прописке, и покидать место жительства только с разрешения военного комиссариата. Поэтому если у нас 21 сентября введена частичная мобилизация, граждане РФ должны находится по месту прописки и по закону никуда не могут выезжать без разрешения военкомата. Это касается всех регионов", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

"При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - указано в статье 21 Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Самостоятельно принимать указы о запрете выезда из страны военкоматы не могут, отмечает юрист. "Но регион может своим дополнительным приказом напомнить о требованиях закона и призвать граждан, прописанных в регионе, не покидать место прописки. Принимать отдельные указы военкоматы не могут. Не могут также принимать решения относительно граждан, прописанных в других регионах. Но закон о мобилизации одинаково действует везде, не важно, регион приграничный или нет", - разъяснил он.

По его словам, именно исходя из федерального закона, в аэропорту Москвы, например, могут проверять прописку и снимать с рейса ростовчан. "Фактически любой аэропорт может так поступить. Проверят прописку, снимут с рейса и скажут, что, согласно закону, вы должны быть по месту прописки, в данном случае, в Ростовской области. Сейчас нам очень много людей звонит и сообщает, что их сняли с рейса, сказав, что выезд ограничен", - указал он. По его словам, в таких случаях в аэропортах "ссылаются на нормы закона".

Мугунянц добавил, что действовать эти нормы начали уже с 21 сентября, просто механизм стал отлажено работать не сразу. "Регионы уже начали рассылать [пограничным службам] списки военнообязанных", - подчеркнул юрист.

Военкомат не может самостоятельно вводить правила пересечения границы, подтвердил военный юрист Евгений Крылов. "Таких полномочий у военкомата нет. Есть закон о мобилизации, который дает право военкоматам не разрешать гражданам покидать страну. С первого дня объявления мобилизации вступает в силу статья закона о том, что граждане должны находится по месту прописки. Каждый регион вправе принимать решения в отношении своих жителей, которые прописаны в этом регионе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следовательно, отмечает Крылов, пограничники могут запретить ростовчанину покидать страну через московский аэропорт. "Да, могут снять с рейса на этом основании. Если нет разрешения от военкомата, то риск снятия с рейса велик. Могут проверить документы, найти гражданина в списке людей, которым запрещен выезд, и задержать, выдав далее сотрудникам полиции", - отметил он.

Аналогичной трактовки положений закона о мобилизации придерживается директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко. "В законе о мобилизации есть статья 21 о том, что с момента объявления мобилизации граждане, состоящие на военном учете, то есть и призывники, и не призывники не имеют права покидать страну без разрешения военкома. И это дает право не выпускать из страны, особенно если уже выдана повестка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В московских аэропортах теоретически могут быть списки военнообязанных, на основании которых граждан могут не выпускать из страны, объяснил Кривенко. "Да, гражданина могут не выпускать из страны, если военкомат предоставил пограничникам списки военнообязанных граждан. Теоретически такие списки уже должны быть в аэропортах. Но мы очень высокого мнения о военкоматах, если думаем, что этот процесс будет так быстро реализован. В реальности пока непонятно, как все действует", - отметил он.

Отдельный, основанный на федеральном законе, указ о запрете выезда из России жителям конкретного региона может издать губернатор, а не военкомат, указал правозащитник. "Военкомат не может. Может исключительно губернатор. И только для жителей региона. Для них он на основании закона о мобилизации может установить порядок выезда из страны. Например, будет такой порядок, что для выезда из страны надо посетить военкомат и получить разрешение", - разъяснил Кривенко.

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