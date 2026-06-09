Утвержден приговор проживающему в Ростовской области уроженцу Украины за татуировки

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Кассационный суд утвердил приговор уроженцу Украины Павлу Цуканову, который был приговорен в Ростовской области к двум годам колонии-поселения за демонстрирование татуировок с нацистской символикой.

Как писал "Кавказский узел", в октябре прошлого года суд в Ростовской области приговорил к двум годам колонии-поселения уроженца Украины Павла Цуканова за неоднократную демонстрацию татуировок с нацистской символикой.

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу уроженца Украины Павла Цуканова за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой (часть 1 статьи 282.4 УК РФ), пишет 8 июня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, мужчина, который ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение к административной ответственности, демонстрировал свои татуировки и пояснял их значение. Апелляционный суд поддержал решение Белокалитвенского районного суда. Кассационный не усмотрел оснований для отмены и или изменения приговора и признал его законным, как и апелляционное определение.

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