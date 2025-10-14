×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:54, 14 октября 2025

Уроженец Украины осужден в Ростовской области за татуировки с нацистской символикой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум годам колонии-поселения приговорил суд в Ростовской области уроженца Украины Павла Цуканова за неоднократную демонстрацию татуировок с нацистской символикой.

Уроженец Кировоградской области Цуканов в настоящее время является лицом без гражданства.

Он был задержан в апреле 2024 года при попытке получить деньги у жительницы Белокалитвенского района якобы для помощь участникам спецоперации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое рассматривается Октябрьским районным судом, пишет 13 октября "Коммерсант".

После задержания выяснилось, что на теле Цуканов имеется множество татуировок, в том числе с изображениями нацистской символики. Ранее за их публикацию он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. На этот же раз он был привлечен уже к уголовной ответственности по части 1 статьи 282.4 УК РФ и приговорен к двум годам колонии-поселения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне суд арестовал на пять суток жителя Абинска за публичную демонстрацию татуировок с запрещенной символикой.

Автор: "Кавказский узел"

