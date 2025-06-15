Кубанец арестован за татуировки с запрещенной символикой

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Суд арестовал на пять суток жителя Абинска за публичную демонстрацию татуировок с запрещенной символикой.

Арестованный - 42-летний житель Абинска.

Поводом для составления административного протокола в отношении жителя Абинска по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ 1 стали татуировки с запрещенной в России символикой, которые мужчина решил продемонстрировать, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю 14 июня.

Суд арестовал мужчину на пять суток. Какие конкретно татуировки "демонстрировал" мужчина, в сообщении не уточняется. Оно сопровождается фотографией, на которой и лицо, и тату заблюрены.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте в Карачаево-Черкесии были осуждены семь человек, которых суд признал виновными в участии в АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом).

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