Двое военных из Дагестана погибли на Украине

03 января 2023, 20:06

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Айдемир Канаматов и Марат Гаджибалаев погибли на Украине, сообщили администрации Хасавюрта и Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 317 уроженцев Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Дербента Шамиль Султанов стал 315-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На сообщение администрации Сулейман-Стальского района о гибели Марата Гаджибалаева обратило сегодня внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Командир мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаев погиб в Херсонской области, похоронен 30 декабря 2022 года в родовом селе Зизик, указано в сообщении на сайте администрации.

В тот же день администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале сообщила о передаче ордена Мужества семье погибшего ходе специальной военной операции на Украине Айдемира Канаматова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 317 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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