Власти подтвердили гибель на Украине 1000 жителей юга России

03 декабря 2022, 20:41

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С начала военной операции представители власти и силовых структур подтвердили гибель на Украине как минимум 613 жителей СКФО и 387 жителей ЮФО. Больше всего погибших, 273 человека, пришлось на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", первым из представителей властей сообщил о гибели на Украине военного - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - глава Дагестана Сергей Меликов, это произошло 26 февраля. О гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 8 ноября число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 900, а к 25 ноября подтверждена гибель не менее 952 уроженцев юга России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что с начала военной операции на Украине погибло 5937 бойцов, говорится в сообщении ТАСС.

С начала военной операции на Украине власти регионов и муниципалитетов СКФО и ЮФО, а также представители силовых структур сообщили о гибели на Украине, по меньшей мере, 1000 человек. Официально подтверждена гибель не менее 613 жителей Северо-Кавказского федерального округа, из которых 273 уроженца Дагестана. Чиновники разных уровней также проинформировали о гибели 110 уроженцев Северной Осетии, 97 бойцов из Ставропольского края, 53 жителей Чечни. Также подтверждена гибель в ходе военной операции на Украине 47 уроженцев Кабардино-Балкарии, 28 - Ингушетии, а также пяти жителей Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе с начала военной операции представители властей сообщили о гибели не менее 358 человек. Так, в Волгоградской области подтверждена гибель 168 уроженцев региона, в Ростовской области - 89, Краснодарском крае - 57, в Астраханской области - 50. Кроме того, чиновники сообщали о гибели в ходе спецоперации 12 уроженцев Адыгеи и 11 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и представителями силовых структур.

Напомним, что уже 20 мая число силовиков с Северного Кавказа, погибших на Украине, превысило число погибших за последние восемь лет вооруженного конфликта. В материале "На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора" "Кавказский узел" представил также круговую диаграмму, наглядно показывающую, как менялась ситуация в каждом регионе СКФО за восемь лет, и интерактивные инфографики, которые позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2022 год.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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