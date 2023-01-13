Житель Чечни погиб в военной операции

13 января 2023, 08:31

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В военной операции на Украине погиб Асланбек Эдилов, сообщила администрация Серноводского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 61 уроженца Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2022 года глава Наурского района сообщил о гибели Салама Магамедова и Арби Хумайдова, участвовавших в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель там не менее 60 жителей Чечни.

Родственникам Асланбека Эдилова, погибшего в военной операции на Украине, передан орден Мужества, сообщило поздно вечером 12 января со ссылкой на пресс-службу администрации Серноводского района ИА "Грозный-информ".

Мероприятие состоялось в администрации района, в нем приняли участие начальник районного ОМВД, военный комиссар Ачхой-Мартановского и Серноводского района, кадий района, представители администрации и главы сельских поселений. "Присутствующие выразили соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в публикации.

Подробности службы и гибели Эдилова в сообщении не приведены. Администрация Серноводского района, по состоянию на 08.30 мск, не сообщила на своем сайте и на странице во "ВКонтакте" о гибели земляка.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в военной операции не менее 61 жителя Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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