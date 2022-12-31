Два жителя Чечни погибли на Украине

31 декабря 2022, 20:38

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Погибли Салам Магамедов и Арби Хумайдов, участвовавшие в спецоперации на Украине, сообщил глава Наурского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 60 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник Росгвардии Арби Абдурашидов стал 58-м уроженцем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На сообщение главы администрации Наурского муниципального района Чечни Магомеда Бухадиева о вручении орденом Мужества родным погибших в ходе военной операции 30 декабря обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Родственникам бойцов из Наурского муниципального района - Салама Магамедова и Арби Хумайдова переданы ордена "Мужества, сообщил Бухадиев 27 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Салам Магамедов и Арби Хумайдов погибли на Украине, сообщил глава Наурского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 60 жителей Чечни.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 58 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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