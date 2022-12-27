Стало известно о гибели чеченского силовика на Украине

27 декабря 2022, 10:54

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Сотрудник Росгвардии Арби Абдурашидов из села Мескер-Юрт погиб в ходе военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 58 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что сотрудник Росгвардии Тамерлан Юсупов стал 54-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти. Позднее стало известно о гибели еще трех жителей Чечни, и общее число уроженцев региона, смерть которых на Украине была официально подтверждена, возросло до 57.

Сотрудник батальона полиции №1 Управления вневедомственной охраны, старший сержант полиции Арби Абдурашидов погиб в ходе военной операции на Украине. Он посмертно награжден орденом Мужества. Во дворе средней общеобразовательной школы "Терра нова" имени Шарани Дудагова Шалинского района установлена мемориальная доска в память о погибшем, сообщила сегодня чеченская гостелерадиокомпания "Грозный".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 58 уроженцев Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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